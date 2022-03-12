Заявления представителя госдепартамента США Неда Прайса, что Россия якобы может применить химическое оружие на Украине, призваны демонизировать страну. Об этом сказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает 12 марта пресс-служба дипмиссии в Telegram-канале

Ранее спикер Госдепа США Нед Прайс заявил, что РФ якобы может применить химическое оружие на Украине.

«Грош цена подобным обвинениям. Американский чиновник, как всегда, не удосужился привести ни одного доказательства. Это очередная попытка демонизировать нашу страну», — заявил Антонов.

Он указал, что РФ 10 и 11 марта в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Совете Безопасности ООН распространила документацию о возможных провокациях на территории Украины с применением химоружия. Эксперт назвал затраты США на разработку биологического оружия в странах СНГ © РИА Новости, Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Также Антонов отметил, что Россия уничтожила свои запасы боевых отравляющих веществ еще в 2017 году, согласно Конвенции о запрещении химоружия.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.