«В понедельник Instagram заблокируют в России. Это решение отрежет 80 миллионов в России друг от друга и от остального мира, ведь примерно 80% людей в России подписаны на аккаунты вне страны. Это неправильно», — написал Моззери.
Ранее сообщалось, что корпорация Meta (Facebook) приняла решение разрешить призывы пользователей к насилию против россиян и российских военных, а также призывы к убийству Владимира Путина и Александра Лукашенко.
В ответ на это действие Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к социальной сети Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Подан иск о признании корпорации Meta (владелец Facebook, Instagram) экстремистской организацией.