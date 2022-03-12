Глава Instagram Адам Моззери назвал блокировку соцсети в России "неправильным решением". Об этом он написал в своём Twitter 12 марта

«В понедельник Instagram заблокируют в России. Это решение отрежет 80 миллионов в России друг от друга и от остального мира, ведь примерно 80% людей в России подписаны на аккаунты вне страны. Это неправильно», — написал Моззери. Instagram в России заблокируют в этот понедельник © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что корпорация Meta (Facebook) приняла решение разрешить призывы пользователей к насилию против россиян и российских военных, а также призывы к убийству Владимира Путина и Александра Лукашенко.

В ответ на это действие Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к социальной сети Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Подан иск о признании корпорации Meta (владелец Facebook, Instagram) экстремистской организацией.