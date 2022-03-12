США собирались использовать птиц для заноса опасных болезней в Россию, под руководством американцев велись нужные для этого исследования на Украине, заявил РИА Новости микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин

Ранее Минобороны РФ опубликовало документы, свидетельствующие о том, что на Украине под началом США велись исследования, касающиеся патогена птичьего гриппа. В лабораториях на Украине велись работы по усилению патогенных свойств возбудителей, добавил Никулин. Микробиолог: США сделали из Украины полигон для создания биологического оружия © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

«То есть методами генной инженерии можно было бы добиться создания боевых штаммов. Американцы могли бы специально заражать диких птиц, чтобы они летели на территорию вероятного противника, каким для США является Российская Федерация», — сказал учёный.

Специалисты с Украины совместно с американцами отслеживали дальность полёта мигрирующих и способных переносить инфекцию птиц в Россию, отметил эксперт.

Ранее министерство обороны РФ провело презентацию, в которой были обнародованы доказательства, что Вашингтон потратил более 200 миллионов долларов на работу биолабораторий на Украине. В них, в частности, проводились исследования с патогенами чумы и сибирской язвы.

На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.