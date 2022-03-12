США превратили Украину в "суперполигон" для отработки средств и методов ведения биологической войны, заявил РИА Новости микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин

Америка полномасштабно нарушила конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия, заявил эксперт. По словам Никулина, свидетельством тому являются вспышки нехарактерных для Украины эпидемий инфекционных заболеваний.

«Появлялись и легочная чума, и сибирская язва, и всякие экзотические болезни типа лихорадки Ку", — сказал эксперт. "То есть это говорит о том, что идет полномасштабное нарушение США и Украиной конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Они разрабатывали новые виды оружия, производили и накапливали его, нарушая все три заповеди, составляющие конвенцию», — заявил Никулин.

Ранее министерство обороны РФ провело презентацию, в которой были обнародованы доказательства, что Вашингтон потратил более 200 миллионов долларов на работу биолабораторий на Украине. В них, в частности, проводились исследования с патогенами чумы и сибирской язвы.

На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.