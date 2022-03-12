Россия смогла создать стратегические вооружения, превосходящие американские, что является "катастрофическим провалом" руководства США, пишет журналист Дэвид Голдман в статье издания The American Conservative 12 марта

«Могу предположить, что если сейчас Россия и Китай еще не обладают стратегическим превосходством, то при сохранении нынешней траектории их движения они добьются его всего через несколько лет», — считает эксперт. США высказались по поводу отправки сирийских добровольцев на Украину © AP, Jose Luis Magana

Как указал автор статьи, новое стратегическое вооружение России включает гиперзвуковые ракеты наземного и подводного пуска с ядерным боезарядом, способные преодолеть любую американскую оборону, а также "лучшие в мире" зенитные комплексы С-500. Отмечается, что китайские гиперзвуковые вооружения и противокорабельные баллистические ракеты, возможно, способны преодолевать ПВО американских "водных крепостей" — авианосцев.

«Во-вторых, в чем состоит национальный интерес Америки, когда она занимается расширением НАТО? Является ли принятие Украины в НАТО попыткой совершить хитроумный маневр и обойти российскую ПРО нового поколения, разместив ракеты в такой близости от российских городов, чтобы они смогли пролетать под защитным зонтиком противоракетной обороны?», — задаётся вопросом Голдман.

По словам эксперта, американское руководство реакционно действует на свои неудачи, упорствуя в своих заблуждениях. Попытки расширения НАТО — это попытки компенсировать стратегическую слабость США, уверен Голдман.