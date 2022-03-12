Роскомнадзор принял решение отсрочить блокировку Instagram на территории России до 14 марта, чтобы пользователи успели перенести свои материалы и уведомить подписчиков, сообщает ведомство

«Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода», — говорится в сообщении. Кадыров резко высказал своё отношение к Instagram © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что корпорация Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp) приняла решение разрешить призывы пользователей к насилию против россиян и российских военных, а также призывы к убийству Владимира Путина и Александра Лукашенко.

После этого Генпрокуратура РФ направила в суд иск о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ. Генпрокуратура также потребовала от Роскомнадзора заблокировать в РФ Instagram.

Согласно данным Statista на ноябрь 2021 года, аудитория Instagram в России оценивается в 61 млн пользователей.