Американские санкции могут сыграть на руку России, заявил американский политолог Клинт Эрлих в эфире Fox News 11 марта

«Не возникают ли в результате санкций нежелательные последствия, о которых нам стоит подумать? <…> Вам надо позаботиться о том, каковы последствия принимаемых вами политических решений. Вот тогда ваша политика может называться политикой взрослых, ответственных людей», — заявил Эрлих, отметив, что антироссийские санкции могут принести пользу России. Столтенберг рассказал, когда Запад перестанет вводить санкции против РФ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Политолог рассказал о росте числа сторонников президента РФ Владимира Путина, россиянах, которые отвернутся от Запада и рисках сближения России и Китая для США. По словам эксперта, это всё стало последствиями действий самой Америки.

«Такого рода политика с нашей стороны не продвигает наши национальные интересы, а, наоборот, ставит их под угрозу. И, честно говоря, она и глобальную безопасность ставит под угрозу», — заключил собеседник телеканала.

В свою очередь, Владимир Путин ранее отметил, что антироссийские санкции стали толчком для укрепления технологического и экономического суверенитета страны.

После того, как 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины, на Западе ввели санкции в отношении РФ.

В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов российской экономики.

Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии, кроме того многие западные компании приняли решение о разрыве сотрудничества с РФ.

Москва пообещала ответить зеркально. Правительством принимаются все меры для эффективной защиты российской экономики.