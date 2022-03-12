Америка будет считать отправку сирийских добровольцев на Украину эскалацией, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс 11 марта

«Мы видели эти сообщения, мы видели комментарии Путина по поводу сирийских иностранных бойцов. Это, если правда, представляет ещё большую эскалацию российской неоправданной, неспровоцированной и заранее подготовленной агрессии», — цитирует Прайса РИА Новости Песков ответил, откуда в Донбасс приедут добровольцы © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что более 16 тысяч добровольцев из Сирии и других стран Ближнего Востока готовы принять участие в боевых действиях для поддержки ДНР и ЛНР.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что полагает возможным оказать помощь тем, кто хочет помочь жителям Донбасса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь идёт о жителях Ближнего Востока.