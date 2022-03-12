«Как и некоторые из наших международных конкурентов, мы находимся в процессе закрытия нашего оставшегося бизнеса в соответствии с законодательными и нормативными требованиями», — говорится в сообщении банка.
DB не намерен участвовать в новых проектах в России, дополнили в сообщении.
После того, как 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины, на Западе ввели санкции в отношении РФ.
В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов российской экономики.
Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии, кроме того многие западные компании приняли решение о разрыве сотрудничества с РФ.
Москва пообещала ответить зеркально. Правительством принимаются все меры для эффективной защиты российской экономики.