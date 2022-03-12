Один из главных банков Германии Deutsche Bank закрывает бизнес в России, сообщает пресс-служба банка 11 марта

«Как и некоторые из наших международных конкурентов, мы находимся в процессе закрытия нашего оставшегося бизнеса в соответствии с законодательными и нормативными требованиями», — говорится в сообщении банка. США ввели санкции против жены и детей Пескова © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

DB не намерен участвовать в новых проектах в России, дополнили в сообщении.

После того, как 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины, на Западе ввели санкции в отношении РФ.

В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов российской экономики.

Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии, кроме того многие западные компании приняли решение о разрыве сотрудничества с РФ.

Москва пообещала ответить зеркально. Правительством принимаются все меры для эффективной защиты российской экономики.