Америка готова ответить на любой шаг России в сторону НАТО, даже если это приведёт к Третьей мировой войне, заявил президент США Джо Байден 11 марта на конференции Демократической партии

«Мы продолжим стоять с нашими партнерами и посылать явное сообщение: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — заявил Байден. Байден лично запретил передачу польских истребителей Украине © REUTERS, Saul Loeb/Pool

По словам американского президента, более 12 тысяч американских военных отправлено к границам России. Усилено присутствие в Латвии, Эстонии, Румынии и других государствах НАТО, подчеркнул Байден.

«Потому что если будет хоть одно движение, гарантирую, мы ответим. И будет третья мировая война. Но у нас есть священное обязательство», — подчеркнул президент США.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.