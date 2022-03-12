Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение о блокировке Instagram своевременным, поскольку компания Meta, владелец Instagram и Facebook, превратилась в средство пропаганды экстремизма, фашизма и терроризма. Об этом Кадыров написал в своём Telegram-канале 12 марта

«Сегодня мы видим, что компания Meta превратилась в орудие информационной войны и средство пропаганды экстремизма, фашизма и терроризма. И ее враждебная политика теперь направлена не только против меня, но и против более 140 млн жителей нашей страны. Считаю очень правильным и своевременным требование о блокировке данной платформы», — отметил Кадыров. В ООН осудили решение Facebook, разрешающее разжигание ненависти против россиян © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Глава Чечни добавил, что каждый уважающий себя чеченец и гражданин России всецело поддержат решение о запрете Instagram.

Ранее сообщалось, что корпорация Meta (Facebook) приняла решение разрешить призывы пользователей к насилию против россиян и российских военных, а также призывы к убийству Владимира Путина и Александра Лукашенко.