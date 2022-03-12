Вашингтон разрешит своим гражданам осуществлять гуманитарную поддержку Донецкой и Луганской народным республикам, сообщает министерство финансов США 11 марта

В американском ведомстве сообщили, что генеральной лицензией американским гражданам разрешается поддерживать ЛНР и ДНР гуманитарно. Конгрессмен США раскрыл истинное отношение Америки к Зеленскому © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

В список разрешённых действий входит экспорт сельскохозяйственных и медицинских товаров, работы по противодействию распространения коронавируса, а также официальная деятельность международных организаций и личные денежные переводы, почтовые и интернет-услуги.

В американском минфине добавили, что лицензия позволит обходить санкции, и будет включать "действия, связанные с гуманитарными проектами, направленными на удовлетворение базовых человеческих потребностей, построение демократии, образование, некоммерческих проектов развития, защиту окружающей среды и ресурсов".