В беседе с телеведущим Fox Business 11 марта американский конгрессмен Даррелл Исса заявил, что киевские власти "быстро развалятся"

«К счастью, президент Зеленский не присутствует на наших секретных брифингах, где неоднократно говорилось, что у него нет шансов», — заявил конгрессмен. Чего хочет Зеленский, оставаясь у власти, и чего хочет Запад, сохраняя его во главе Украины © my.ua

В то же время Исса признал, что помощь американских властей Киеву сейчас не несёт реальной пользы для Украины. Кроме того, он назвал антироссийские санкции США "неблагоразумными".

После того, как 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины, на Западе ввели санкции в отношении РФ.

В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов российской экономики.

Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии, кроме того многие западные компании приняли решение о разрыве сотрудничества с РФ.

Москва пообещала ответить зеркально. Правительством принимаются все меры для эффективной защиты российской экономики.