«Белый дом теперь подтверждает, что решение принималось на самом верху президентом Байденом, который наложил вето на доставку истребителей, чтобы не спровоцировать (президента РФ) Владимира Путина и не допустить эскалации», — говорится в материале издания.
Ранее сообщалось, что в США не одобрили предложение Польши о передаче истребителей в распоряжение Вашингтона и отправке их на Украину с базы США в Германии.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.