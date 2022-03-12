Опасаясь эскалации с Россией, президент США Джо Байден лично запретил передачу польских истребителей МиГ-29 Украине, сообщает Wall Street Journal 11 марта

«Белый дом теперь подтверждает, что решение принималось на самом верху президентом Байденом, который наложил вето на доставку истребителей, чтобы не спровоцировать (президента РФ) Владимира Путина и не допустить эскалации», — говорится в материале издания. Байден пообещал «взорвать» российскую экономику © REUTERS, Leah Millis

Ранее сообщалось, что в США не одобрили предложение Польши о передаче истребителей в распоряжение Вашингтона и отправке их на Украину с базы США в Германии.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.