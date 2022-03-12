ВСУ в пятницу обстреляли дом-интернат для пожилых и инвалидов в Горловке Донецкой народной республики, сообщил мэр города Иван Приходько 11 марта

«В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) серьезные осколочные повреждения получило здание дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов с гериатрическим отделением г. Горловка, расположенное в поселке Кондратьевский по ул. Санаторная, 5», — сообщил Приходько. Минобороны РФ впервые опубликовало карту районов Украины под российским контролем

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.