Биолаборатории США окружают все южное подбрюшье России. Такие объекты находятся в Грузии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Молдавии. Таким же образом Вашингтон пытается взять в кольцо и еще одну страну, рассказал изданию Украина.ру микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин

«У Китая точно такая же ситуация, он тоже окружен практически со всех сторон. Там Казахстан, Киргизия на границе с Китаем, потом Афганистан был, но сейчас, я думаю, талибы этих экспериментаторов оттуда выбили. А еще Вьетнам, Лаос, Индонезия, Малайзия, Тайвань, Южная Корея, Япония. В общем везде, где есть американские военные базы, практически везде есть американские военные лаборатории», сказал эксперт.

Он уверен, что в сложившихся обстоятельствах Москве и Пекину стоит объединить свои усилия в борьбе с биологической угрозой.

Полностью интервью с Игорем Никулиным можно прочитать здесь.

В ходе спецоперации российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что на этих объектах работали над производством биологического оружия для министерства обороны США.

В среду, 9 марта, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объявила, что Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания информации о деятельности биолабораторий на территории Украины в руки российских Вооруженных сил.

На признание США о биолабораториях почти сразу отреагировали в МИД КНР. Его официальный представитель Чжао Лизцянь потребовал от Вашингтона прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.