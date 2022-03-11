Вашингтон вводит санкции против супруги и взрослых детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщил официальный представитель госдепа Нед Прайс 11 марта

«Мы вводим санкции против 12 членов Госдумы РФ, которые руководили усилиями по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также жены и взрослых детей представителя Кремля Дмитрия Пескова», — заявил Прайс. Столтенберг рассказал, когда Запад перестанет вводить санкции против РФ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

После того, как 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины, на Западе ввели санкции в отношении РФ.

В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов российской экономики.

Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии, кроме того многие западные компании приняли решение о разрыве сотрудничества с РФ.

Москва пообещала ответить зеркально. Правительством принимаются все меры для эффективной защиты российской экономики.