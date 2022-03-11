Каналы МИА "Россия сегодня" заблокированы на YouTube, сообщили в пресс-службе МИА 11 марта

«YouTube объявил о немедленной блокировке каналов российских государственных СМИ по всему миру. Каналы медиагруппы "Россия сегодня" также заблокированы в YouTube», — заявили в медиагруппе. Youtube незамедлительно заблокирует российские государственные СМИ © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Каналы RT, РИА Новости, Sputnik стали недоступны на YouTube.

«Мы будем продолжать нашу работу до последнего читателя. А то, что происходит в западных соцсетях, — это беспредел и нарушение любых принципов свободы слова и демократии, так ими пропагандируемой», — добавили в МИА "Россия сегодня".

Ранее в YouTube заявили, что видеохостинг незамедлительно заблокирует доступ к каналам, связанным с российскими государственными СМИ. Более того, на платформе будет удалён контент о спецоперации по демилитаризации Украины, который нарушает "политику компании".

После того, как 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины, на Западе ввели санкции в отношении РФ.

В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов российской экономики.

Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии, кроме того многие западные компании приняли решение о разрыве сотрудничества с РФ.

Москва пообещала ответить зеркально. Правительством принимаются все меры для эффективной защиты российской экономики.