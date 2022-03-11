Министерство обороны РФ впервые опубликовало подробную карту районов Украины, перешедших под контроль ВС РФ и ДНР на южном направлении. Об этом сообщает РИА Новости 11 марта

Исходя из данных карты, украинские вооружённые формирования уже не контролируют населенный пункт Волноваха. ВС России вышли на рубеж населенных пунктов Новодонецкое — Новомайское — Егоровка. Российские войска вышли на новые рубежи на Украине © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В районе Благодатного украинские войска попали в окружение. Как свидетельствует карта, ВСУ создают укрепрайоны в населенных пунктах.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.