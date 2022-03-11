Постпред России при ООН Василий Небензя 11 марта представил в Совбезе ООН фотографии, опровергающие тиражируемый в СМИ фейк о так называемом "российском авиаударе" по роддому в Мариуполе

Ранее в сети распространились кадры разрушенного здания, которое называют роддомом в Мариуполе. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил "нападение на больницу в Мариуполе". Басурин: Мариуполь превращен украинской армией в концлагерь © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Вы видели фотографии якобы разрушенного бомбой или ракетой роддома? Они у меня есть. На них видно здание без окон. Оно не разрушено. Вы представляете себе, что должно было случиться со зданием, которое было подвергнуто бомбовому или ракетному удару, и с теми, кто находился внутри здания?», — заявил Небензя, отметив, что украинские националисты превратили здание роддома в огневую точку.

Постпред добавил, что военные специалисты проанализировали фото воронки рядом со зданием, которая по всем признакам образовалась в результате взрыва заложенной в грунт мины.

Небензя также прокомментировал фотографии, на которых изображена якобы пострадавшая от обстрелов пациентка роддома.

«И в качестве доказательства предъявляют фальшивую фотографию украинской блогерши Марианны Подгурской, снятой стрингером AP Евгением Малолеткой. Причем эта блогерша на двух фотографиях загримирована как две разные женщины. Нас возмущает гнусная, грязная кампания по очернению российских военных, которая обвиняет их в преднамеренных атаках на гражданские объекты», — сказал постпред.

На заседании Небензя заявил, что жители Мариуполя сообщили, что ВС Украины выгнали весь персонал роддома №1 Мариуполя и оборудовали в нём огневую позицию. Кроме того, по словам постпреда, националисты полностью уничтожили один из детских садов города.