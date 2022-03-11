ООН выступает против риторики ненависти и любых призывов к насилию, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 11 марта в ответ на вопрос, касающийся решения корпорации Meta (Facebook) о допустимости призывов к насилию против россиян

«Мы четко выступаем против любого разжигания ненависти и всех призывов к насилию. Такая риторика неприемлема с любой стороны», — заявил Дюжаррик. Посольство РФ требует пресечь разжигание вражды к россиянам в Facebook © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Ранее компания Meta в подконтрольных ей соцсетях Facebook и Instagram сняла запрет на призывы к насилию против российских военных и официальных лиц. Данная политика, по данным агентства Reuter, разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Вскоре после этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность в России.