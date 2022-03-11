Российскому рынку акций угрожает "взрыв" сразу после открытия, заявил президент США Джо Байден на конференции Демократической партии США 11 марта

«Рубль потерял больше половины своей цены. Знаете, какова цена рубля? Нужно 200 рублей, чтобы купить доллар. Московский рынок акций закрылся по простой причине. Я спросил, почему он закрыт последние две недели: потому что в тот момент, когда он откроется, он развалится. Слышите? Он взорвется», — сказал Байден. Столтенберг рассказал, когда Запад перестанет вводить санкции против РФ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В то же время, официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, составляет 116,7517 рубля.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.