Граждане Сербии, которые решат отправиться за границу для участия в конфликте на Украине или в других странах, будут строго наказаны в соответствии с законом, заявил президент республики Александр Вучич 11 марта

Об этом Вучич заявил в ходе визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Сербию. Вучич оправдался за поддержку Сербией антироссийской резолюции ООН © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Что касается добровольцев в зоне конфликта на Украине, поскольку обе стороны позвали добровольцев, согласно уголовному законодательству Республики Сербии, которое мы ужесточим, наказуемо участие в каких-либо конфликтах, которые не являются защитой территориальной целостности Сербии. Всех, кто думает, что надо участвовать в каких-либо войнах, мы будем строго, в соответствии с законом и конституцией, наказывать», — подчеркнул Вучич.

По словам президента Сербии, в разговоре с германским министром Бербок он попытался объяснить позицию своей страны в отношении событий на Украине. Отметим, что официальный Белград поддержал 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции, и согласно которым не придётся отчуждать имущество российских компаний в стране.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.