Войска ДНР при огневой поддержке Вооружённых сил РФ вышли к Новоандреевке и Кириловке, блокировала Благодатное, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков 11 марта

По словам Конашенкова, продвижение осуществилось на глубину в 11 километров. Впервые за восемь лет! В Крым снова пошли поезда из Украины © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте, вышли на рубеж Новодонецкое — Новомайорское — Егоровка. Продвижение составило 11 километров», — сказал Конашенков.

Кроме того, Министерство обороны РФ опубликовало карту районов Украины, которые перешли под контроль ВС РФ и ДНР на южном направлении.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.