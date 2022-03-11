Видеохостинг YouTube заявил о немедленной блокировке каналов, связанных с российскими государственными СМИ. Об этом сообщается в официальном Twitter веб-холдинга

Согласно размещённому в Twitter заявлению, поводом для такого решения стали "руководящие принципы" сообщества YouTube. Столтенберг рассказал, когда Запад перестанет вводить санкции против РФ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Сейчас мы блокируем доступ к каналам YouTube, связанным с российскими государственными СМИ по всему миру, изменение вступает в силу немедленно», — говорится в заявлении.

Видеохостинг YouTube принадлежит компании Google.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.