Киевское правительство просит страны ЕС передать ему 415 миллиардов долларов, принадлежащих российскому Центробанку, которые были заморожены после начала спецоперации РФ на Украине. Об этом заявил 11 марта первый замглавы Минэкономики Украины Денис Кудин, его цитирует РИА Новости

По словам украинского чиновника этой суммы достаточно для того, чтобы покрыть прямые потери Украины от военных действий. Западные санкции. Экономист объяснил, нужно ли покупать впрок ноутбуки и одежду © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами стран-партнёров мы найдем юридический механизм, с помощью которого эти деньги отойдут на дальнейшее восстановление украинской экономики», — утверждает Кудин.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины.

В ответ страны Запада ввели санкции в отношении российской экономики, которые касаются крупных банков, организаций и частных лиц.

Кроме того, были заморожены активы российского Центрбанка.