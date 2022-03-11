По словам украинского чиновника этой суммы достаточно для того, чтобы покрыть прямые потери Украины от военных действий.
«Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами стран-партнёров мы найдем юридический механизм, с помощью которого эти деньги отойдут на дальнейшее восстановление украинской экономики», — утверждает Кудин.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины.
В ответ страны Запада ввели санкции в отношении российской экономики, которые касаются крупных банков, организаций и частных лиц.
Кроме того, были заморожены активы российского Центрбанка.