По его словам, президент России Владимир Путин должен прекратить боевые действия и вывести войска с Украины.

«Пока он этого не сделает, [Запад] продолжит оказывать на него давление через экономические санкции, через поддержку Вооруженных сил Украины», — заявил Столтенберг.

«Поджигатель войны» заявил о готовности НАТО к помощи Украине
«Поджигатель войны» заявил о готовности НАТО к помощи Украине
© РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

После того, как 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины, на Западе ввели санкции в отношении РФ.

В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов российской экономики.

Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии, кроме того многие западные компании приняли решение о разрыве сотрудничества с РФ.

Москва пообещала ответить зеркально.