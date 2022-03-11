По его словам, президент России Владимир Путин должен прекратить боевые действия и вывести войска с Украины.
«Пока он этого не сделает, [Запад] продолжит оказывать на него давление через экономические санкции, через поддержку Вооруженных сил Украины», — заявил Столтенберг.
После того, как 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины, на Западе ввели санкции в отношении РФ.
В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов российской экономики.
Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии, кроме того многие западные компании приняли решение о разрыве сотрудничества с РФ.
Москва пообещала ответить зеркально.