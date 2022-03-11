ЕС и НАТО будут продолжать вводить новые экономические санкции против России вплоть до момента прекращения её спецоперации на Украине. Об этом заявил 11 марта генсек военного блока Йенс Столтенберг, выступая на дипломатическом форуме в Анталье

По его словам, президент России Владимир Путин должен прекратить боевые действия и вывести войска с Украины.

«Пока он этого не сделает, [Запад] продолжит оказывать на него давление через экономические санкции, через поддержку Вооруженных сил Украины», — заявил Столтенберг. «Поджигатель войны» заявил о готовности НАТО к помощи Украине © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

После того, как 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины, на Западе ввели санкции в отношении РФ.

В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов российской экономики.

Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии, кроме того многие западные компании приняли решение о разрыве сотрудничества с РФ.

Москва пообещала ответить зеркально.