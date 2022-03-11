В публикации рассказывается о деятельности Кима в качестве губернатора Николаевской области. Британские журналисты называют его «харизматичным губернатором, который считается вероятным преемником президента Зеленского».
Ким привлек внимание СМИ серией коротких видеороликов, которые он начал размещать в соцсетях с момента начала российской спецоперации на Украине. В них он как правило описывает будто бы имеющие место успехи украинской армии. В прошлое воскресенье, 6 марта, Зеленский наградил главу Николаевской области орденом Богдана Хмельницкого ΙΙΙ степени.
Не смотря на оптимизм Кима, не все в Николаеве разделяют его точку зрения на происходящее. Так в интернете получило распространение видео, где жительница областного центра в жесткой форме требует от властей региона прекратить прикрываться мирными гражданами и не размещать боевую технику в жилом массиве.