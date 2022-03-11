Британское издание The Times считает, что глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким может стать преемником Владимира Зеленского на посту главы украинского государства

«С чистого листа»: Порошенко и Зеленский больше не враги © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ким привлек внимание СМИ серией коротких видеороликов, которые он начал размещать в соцсетях с момента начала российской спецоперации на Украине. В них он как правило описывает будто бы имеющие место успехи украинской армии. В прошлое воскресенье, 6 марта, Зеленский наградил главу Николаевской области орденом Богдана Хмельницкого ΙΙΙ степени.

Не смотря на оптимизм Кима, не все в Николаеве разделяют его точку зрения на происходящее. Так в интернете получило распространение видео, где жительница областного центра в жесткой форме требует от властей региона прекратить прикрываться мирными гражданами и не размещать боевую технику в жилом массиве.