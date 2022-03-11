Служба безопасности Украины задержала сатирика и публициста Яна Таксюра. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба канала «Первый казацкий», на котором он работает ведущим

Ранее в СМИ появились предположения, что украинские силовики удерживают нескольких политологов, в частности Юрия Дудкина и Дмитрия Джангирова. Перехвачен контроль над их аккаунтами в социальных сетях, выпущены подставные видео, после которых эксперты перестали выходить на связь.

Сообщается, что в квартире Таксюра прошел обыск.

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«И никогда, ни в одном своём материале или личных беседах он не допустил ничего преступного или враждебного для нашей Украины. Напротив, все мысли были о мире, гармонии и Божьем порядке на родной земле», — говорится в заявлении.

Отмечается, что неизвестно, какие обвинения могут выдвигать против Таксюра.