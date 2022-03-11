Биолаборатории - часть комплекта американских военных баз, которые Вашингтон размещает по всему миру. Появление подобных объектов в том или ином государстве значит, что Пентагон определился со следующей целью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин

«Их (американцев — ред.) интересует то, что они декларируют на сайтах: эпидемиологическая обстановка в местах дислокации там в будущем американских войск и войск НАТО. Так что для них вопрос решенный, что в течение ближайших года, максимум 1,5 лет на Украине американские военные части должны были появиться, в том же Харькове, Днепропетровске, Полтаве, в общем на границах Российской Федерации», — заявил эксперт.

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Смертоносные птицы: стало известно, что разрабатывалось в биолабораториях США на Украине © CC0, Pixabay Игорь Кириллов заявил, что на этих объектах работали над производством биологического оружия для министерства обороны США.

В среду, 9 марта, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объявила, что Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания информации о деятельности биолабораторий на территории Украины в руки российских Вооруженных сил.

На признание США о биолабораториях почти сразу отреагировали в МИД КНР. Его официальный представитель Чжао Лизцянь потребовал от Вашингтона прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.