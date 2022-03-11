Россия и Китай фактически окружены американскими биолабораториями. Финансирует эту работу оборонное министерство Соединенных Штатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин

«Это все из бюджета Пентагона, только на лаборатории в странах СНГ Пентагон потратил за последние лет 15-ть больше 2-х миллиардов долларов», — сказал микробиолог.

Полностью интервью с Игорем Никулиным можно прочитать здесь.

Алексей Мухин: Говорят, мы проиграли в информационной войне? Покажите акт о капитуляции, пожалуйста © РИА Новости, Владимир Трефилов Игорь Кириллов заявил, что на этих объектах работали над производством биологического оружия для министерства обороны США.

В среду, 9 марта, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объявила, что Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания информации о деятельности биолабораторий на территории Украины в руки российских Вооруженных сил.

На признание США о биолабораториях почти сразу отреагировали в МИД КНР. Его официальный представитель Чжао Лизцянь потребовал от Вашингтона прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.