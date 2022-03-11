В комплекте с американскими военными базами почти всегда идут американские биолаборатории, поэтому разработки биологического оружия ведутся по всей территории российского подбрюшья. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин

«Да, эти лаборатории находятся не только на Украине, но и в Грузии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Молдавии, то есть практически по всему нашему южному подбрюшью», — сказал Никулин.

Он оговорился, что в такой ситуации в настоящее время не только Российская Федераци, но и Китай, который тоже окружили американские биолаборатории.

«Казахстан, Киргизия на границе с Китаем, потом Афганистан был, но сейчас, я думаю, талибы этих экспериментаторов оттуда выбили. А еще Вьетнам, Лаос, Индонезия, Малайзия, Тайвань, Южная Корея, Япония. В общем везде, где есть американские военные базы, практически везде есть американские военные лаборатории», — пояснил микробиолог.

Смертоносные птицы: стало известно, что разрабатывалось в биолабораториях США на Украине © CC0, Pixabay

Полностью интервью с Игорем Никулиным можно прочитать здесь.

В ходе спецоперации российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что на этих объектах работали над производством биологического оружия для министерства обороны США.

В среду, 9 марта, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объявила, что Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания информации о деятельности биолабораторий на территории Украины в руки российских Вооруженных сил.

На признание США о биолабораториях почти сразу отреагировали в МИД КНР. Его официальный представитель Чжао Лизцянь потребовал от Вашингтона прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.