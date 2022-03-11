Симоньян подозревают в покушении на территориальную целостность Украины.
«Симоньян Маргарита Семёновна (Симоновна — ред.), ваш процессуальный статус в Украине — подозреваемое лицо. <…> Украинский суд разрешил вас, Маргарита Семеновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения», — написала Венедиктова.
Ранее она по аналогичным основаниям сообщала о заочном аресте Никиты Михалкова, Тины Канделаки, Николая Баскова и Олега Газманова.
В ответ Басков пообещал Венедиктовой, что ее ждет трибунал за ее действия против украинцев, поддержку фашизма и опытов с биологическим оружием в американских лабораториях на Украине.