Симоньян Маргарита Семёновна (Симоновна - прим. ТАСС), ваш процессуальный статус в Украине - подозреваемое лицо. <...> Украинский суд разрешил вас, Маргарита Семеновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения

Симоньян подозревают в покушении на территориальную целостность Украины. Михалков отреагировал на заочный арест на Украине © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Симоньян Маргарита Семёновна (Симоновна — ред.), ваш процессуальный статус в Украине — подозреваемое лицо. <…> Украинский суд разрешил вас, Маргарита Семеновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения», — написала Венедиктова.

Ранее она по аналогичным основаниям сообщала о заочном аресте Никиты Михалкова, Тины Канделаки, Николая Баскова и Олега Газманова.

В ответ Басков пообещал Венедиктовой, что ее ждет трибунал за ее действия против украинцев, поддержку фашизма и опытов с биологическим оружием в американских лабораториях на Украине.