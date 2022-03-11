Минобороны РФ заявило, что США с союзниками на территории Украины работало над разработкой биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы. Насколько «генетический геноцид» «технически» возможен, в интервью изданию Украина.ру рассказал микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин

«Возможно, к сожалению. Даже тот же вирус SarsCov-2 одних людей поражает сильно, а у других проходит в легкой форме, поэтому можно сказать, что это один из вариантов генетической бомбы», — сказал эксперт.

Полностью интервью с Игорем Никулиным можно прочитать здесь.

Смертоносные птицы: стало известно, что разрабатывалось в биолабораториях США на Украине © CC0, Pixabay Игорь Кириллов заявил, что на этих объектах работали над производством биологического оружия для министерства обороны США.

Также в ведомстве подчеркнули, что Вашингтон с союзниками на территории Украины работал над разработкой биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы.

В среду, 9 марта, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объявила, что Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания информации о деятельности биолабораторий на территории Украины в руки российских Вооруженных сил.

На признание США о биолабораториях почти сразу отреагировали в МИД КНР. Его официальный представитель Чжао Лизцянь потребовал от Вашингтона прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.