По словам специалиста, в лабораториях на Украине работали над созданием «естественных переносчиков» этих опасных недугов, а именно прививали опасные болезни уткам.
«Если бы такой эксперимент у них вдруг удался, это бы катастрофические последствия для всего населения Земли, потому что понятно, что это оружие абсолютно неизбирательного действия», — сказал микробиолог.
Полностью интервью с Игорем Никулиным можно прочитать здесь.
В ходе спецоперации российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что на этих объектах работали над производством биологического оружия для министерства обороны США.
В среду, 9 марта, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объявила, что Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания информации о деятельности биолабораторий на территории Украины в руки российских Вооруженных сил.
На признание США о биолабораториях почти сразу отреагировали в МИД КНР. Его официальный представитель Чжао Лизцянь потребовал от Вашингтона прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.