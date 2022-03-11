На Западе Украины американские специалисты изучали чуму, сибирскую язву, то есть наиболее опасные заболевания с максимальной летальностью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин

Metaстазы русофобии: американские соцсети попали под уголовное дело © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Если бы такой эксперимент у них вдруг удался, это бы катастрофические последствия для всего населения Земли, потому что понятно, что это оружие абсолютно неизбирательного действия», — сказал микробиолог.

Полностью интервью с Игорем Никулиным можно прочитать здесь.

В ходе спецоперации российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что на этих объектах работали над производством биологического оружия для министерства обороны США.

В среду, 9 марта, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объявила, что Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания информации о деятельности биолабораторий на территории Украины в руки российских Вооруженных сил.

На признание США о биолабораториях почти сразу отреагировали в МИД КНР. Его официальный представитель Чжао Лизцянь потребовал от Вашингтона прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.