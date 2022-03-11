Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 11 марта пообещал России, что она может получить такой «ответ мира», что в стране придется создавать гуманитарные коридоры, передает РИА Новости

«Если же оккупанты снова будут стрелять и срывать спасение людей, в конце концов они получат такой ответ мира, что уже и сами будут нуждаться в гуманитарных коридорах», — заявил Зеленский.

Также он выразил уверенность, что большинство жителей ЕС поддерживают предоставление Украине членства в сообществе, и призвал политиков к «более сильным» решениям.

Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

С ними были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. С 24 февраля Россия, в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса, проводит специальную военную операцию на Украине.

По данным российской стороны, именно украинская армия срывает работу гуманитарных коридоров, прикрываясь мирными жителями как живым щитом.