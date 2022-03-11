Следственный комитет России возбудил уголовное дело сразу по 2-м статьям из-за политики американской компании Meta, разрешившей призывы к насилию против россиян. Об этом 11 марта сообщают РИА Новости

Тайна, угрожающая всем. Что известно о биолабораториях США на территории Украины © Pavel Danilyuk: Pexels

Утром 11 марта стало известно, что американская компания Meta Platforms, владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp, подтвердила временное снятие запрета в принадлежащих ей соцсетях на призывы к смерти в отношении россиян.

Пресс-секретарь организации Энди Стоун заявил, что речь идет о «формах политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы запрет на призывы к насилию», но в свете событий на Украине пользователям разрешили призывать лишь к «смерти российских оккупантов», но не российских гражданских лиц.