Компании вменили статьи «публичные призывы к экстремизму» и «содействие терроризму». Кроме того, Генпрокуратура РФ просит суд признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
Утром 11 марта стало известно, что американская компания Meta Platforms, владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp, подтвердила временное снятие запрета в принадлежащих ей соцсетях на призывы к смерти в отношении россиян.
Пресс-секретарь организации Энди Стоун заявил, что речь идет о «формах политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы запрет на призывы к насилию», но в свете событий на Украине пользователям разрешили призывать лишь к «смерти российских оккупантов», но не российских гражданских лиц.