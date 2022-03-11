Журналист указал, что сейчас ситуация в Донбассе напоминает самые горячие периоды 2014-2015 годов: ВСУ стреляют по Горловке, по Ясиноватой, по Донецку, по Докучаевску и другим населенным пунктам.
При этом артиллерия достреливает почти до центра Донецка, и люди, не знакомые с ситуацией, спрашивают, почему это происходит.
«У ВСУ есть тяжелая артиллерия, и они находятся в местах, которые нельзя просто поражать крупнокалиберным оружием. Это тот же Авдеевский коксохимический завод — и это чревато экологической катастрофой, если вести ответный огонь по этому пункту», — сказал Гнатюк.
Из-за этого в Донбассе до сих пор гибнут мирные жители, несмотря на спецоперацию, пояснил он. К этому моменту, отметил журналист, для многих жителей Донбасса обстрелы стали обыденностью, и на многие достаточно легкие прилеты люди просто не обращают внимания, хотя это и опасно.
Полностью интервью можно прочитать здесь.