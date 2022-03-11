С западного и северного направления вокруг Донецка стоят ВСУ, и они находятся в местах, которые нельзя просто поражать крупнокалиберным оружием, сказал в интервью журналист издания Украина.ру Роман Гнатюк

Журналист указал, что сейчас ситуация в Донбассе напоминает самые горячие периоды 2014-2015 годов: ВСУ стреляют по Горловке, по Ясиноватой, по Донецку, по Докучаевску и другим населенным пунктам. Донецк подвергся самому страшному обстрелу с 2014 года. Репортаж с места событий © Стрингер

При этом артиллерия достреливает почти до центра Донецка, и люди, не знакомые с ситуацией, спрашивают, почему это происходит.

«У ВСУ есть тяжелая артиллерия, и они находятся в местах, которые нельзя просто поражать крупнокалиберным оружием. Это тот же Авдеевский коксохимический завод — и это чревато экологической катастрофой, если вести ответный огонь по этому пункту», — сказал Гнатюк.

Из-за этого в Донбассе до сих пор гибнут мирные жители, несмотря на спецоперацию, пояснил он. К этому моменту, отметил журналист, для многих жителей Донбасса обстрелы стали обыденностью, и на многие достаточно легкие прилеты люди просто не обращают внимания, хотя это и опасно.

Полностью интервью можно прочитать здесь.