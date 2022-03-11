Депутат Бундестага поддержал Украину неожиданным способом

Депутат немецкого Бундестага Фалько Дроссманн поддержал Украину довольно необычным способом: с помощью лака для ногтей и ЛГБТ-призыва. Соответствующую публикацию он сделал несколько дней назад в своем Instagram

Боррель признался, что обещание взять Киев в НАТО было ошибкой © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

«Пугающие, тревожные и невероятные новости доходят до нас с Украины. Мы должны сделать все, чтобы положить конец этим страданиям и этому безумию. Поэтому мои мысли также обращаются к друзьям #kyivpride (украинская общественная организация, отстаивающая права представителей ЛГБТ на Украине — ред.). Мы боремся за нашу страну, европейские ценности и права ЛГБТ», — написал депутат.