Как заявил Ляшко, он пришел в квартиру Кивы в жилом доме в Конче-Заспе. Экс-депутат утверждает, что Киве якобы принадлежит элитная жилплощадь в 500 кв. м. Ляшко считает, что это имущество было нажито нечестным трудом.
Он обратился к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с требованием наложить арест на квартиру Кивы.
Илья Кива — действующий депутат Рады. Неоднократно подвергал критике президента Владимира Зеленского. На родине против него возбуждено уголовное дело о госизмене. В настоящий момент он находится за границей. Поддержал спецоперацию России на Украине, выступает за примирение трех братских народов — русских, украинцев и белорусов.