Бывший депутат Верховной Рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко вместе с соратниками ворвался в квартиру действующего парламентария от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Ильи Кивы. Соответствующее видео появилось 11 марта в соцсетях

«Уничтожают невиновных»: Кива рассказал о мести украинской власти © Кива/Telegram

Он обратился к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с требованием наложить арест на квартиру Кивы.

Илья Кива — действующий депутат Рады. Неоднократно подвергал критике президента Владимира Зеленского. На родине против него возбуждено уголовное дело о госизмене. В настоящий момент он находится за границей. Поддержал спецоперацию России на Украине, выступает за примирение трех братских народов — русских, украинцев и белорусов.