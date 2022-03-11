После того как в 2014 году президент США Барак Обама запретил опасные биологические эксперименты в США, их перенесли в Ухань в Китае, рассказал микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин в интервью изданию Украина.ру

Никулин рассказал, что первоначально вирус SarsCov-2 вышел за стены лаборатории летом 2019 года, когда из-за биологической угрозы был закрыт крупнейший американский военно-биологический центр Форт-Детрик.

Затем, продолжил он, в США стала распространяться неизвестная болезнь, которую связали с курением вейпов. По мнению Никулина, это и был коронавирус, который потом оказался в Китае. Коронавирус в украинских биолабораториях, Лавров и Кулеба, наёмники на границе Белоруссии. Хроника событий на Украине на 13:00 10 марта © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

«Даже президент Соединенных Штатов Америки не знал в тот момент, что произошла утечка из лаборатории. Из самой защищенной в мире лаборатории! После этого [вирус] появился где-то в сентябре во Франции на границе со Швейцарией и Италии, и только в конце ноября в Китае. Вот такая история с продолжением», — пояснил Никулин.

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