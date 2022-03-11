«Путин сообщил Лукашенко, что есть определенные позитивные сдвиги в переговорном процессе с Украиной», — сообщает агентство.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, однако «сначала переговорщики должны выполнить свою часть работы».
Между тем, проведены уже 3 раунда переговоров между специально созданными для этого делегациями от России и Украины. В ходе них было достигнуто решение об открытии мирным жителям гуманитарных коридоров, однако украинские боевики поступили по-своему, фактически взяв население в заложники.
О новых договоренностях Киева и Москвы пока не сообщалось.