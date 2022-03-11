Во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер Владимир Путин заявил, что в переговорном процессе Украина-Россия наметились позитивные сдвиги. Об этом 11 марта пишут РИА Новости

«Путин сообщил Лукашенко, что есть определенные позитивные сдвиги в переговорном процессе с Украиной», — сообщает агентство.

Песков ответил, откуда в Донбасс приедут добровольцы © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Дмитрий Песков рассказал журналистам, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, однако «сначала переговорщики должны выполнить свою часть работы».

Между тем, проведены уже 3 раунда переговоров между специально созданными для этого делегациями от России и Украины. В ходе них было достигнуто решение об открытии мирным жителям гуманитарных коридоров, однако украинские боевики поступили по-своему, фактически взяв население в заложники.

О новых договоренностях Киева и Москвы пока не сообщалось.