«Те, которые не удастся взять под контроль, их надо уничтожить, чтобы у них (американцев — ред.) надолго пропала охота чем-либо подобным заниматься вблизи наших границ», — подчеркнул микробиолог.
Кроме того, по мнению Никулина, материалы по биолабораториям нужно собирать в одно досье и предъявлять в международный суд в Гааге и в Совет безопасности ООН.
Он предположил, что России в этом вопросе надо объединяться с Китаем, поскольку Россия и Китай больше всего пострадали от биологических угроз в 20 и 21 веках.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила, что у США были биолаборатории на Украине и Киев и Вашингтон работают над тем, чтобы не допустить к ним ВС РФ.