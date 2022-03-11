Военным РФ нужно взять под контроль биолаборатории США, а те, которые не удастся взять под контроль, уничтожить, заявил изданию Украина.ру микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин

«Те, которые не удастся взять под контроль, их надо уничтожить, чтобы у них (американцев — ред.) надолго пропала охота чем-либо подобным заниматься вблизи наших границ», — подчеркнул микробиолог.

Кроме того, по мнению Никулина, материалы по биолабораториям нужно собирать в одно досье и предъявлять в международный суд в Гааге и в Совет безопасности ООН. Корнилов: биолаборатории США работают не только на Украине © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Он предположил, что России в этом вопросе надо объединяться с Китаем, поскольку Россия и Китай больше всего пострадали от биологических угроз в 20 и 21 веках.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила, что у США были биолаборатории на Украине и Киев и Вашингтон работают над тем, чтобы не допустить к ним ВС РФ.