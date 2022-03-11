Пятый президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко поддержал действующего главу государства Владимира Зеленского, несмотря на то, что еще совсем недавно обвинял режим в преследовании и «подрыве украинского единства». Новое заявление от экс-лидера страны прозвучало 11 марта в его интервью одному из западных СМИ

«Мы поддерживаем все дипломатические усилия и сейчас демонстрируем единство. У нас больше нет власти и оппозиции, мы все сейчас объединены и все мы защищаем свой народ. Я твердо стою за шестого президента», — сказал Порошенко.

Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев

Также Порошенко подчеркнул, что полностью приветствует подход своего коллеги, потому что «Украина сейчас должна продемонстрировать миру единство», и «когда враг у ворот» совсем не время выяснять, кто виноват.