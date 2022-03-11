«Мы поддерживаем все дипломатические усилия и сейчас демонстрируем единство. У нас больше нет власти и оппозиции, мы все сейчас объединены и все мы защищаем свой народ. Я твердо стою за шестого президента», — сказал Порошенко.
В последние дни он не просто демонстрирует, что помирился с Зеленским, но и всячески поддерживает его деятельность в должности главы государства. В частности, в среду, 9 марта, экс-лидер страны рассказал, что виделся со своим преемником и они «договорились начать с чистого листа».
Также Порошенко подчеркнул, что полностью приветствует подход своего коллеги, потому что «Украина сейчас должна продемонстрировать миру единство», и «когда враг у ворот» совсем не время выяснять, кто виноват.