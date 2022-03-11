Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, однако этому должны предшествовать определенные обстоятельства. Об этом 11 марта сообщают РИА Новости

«Никто не исключает встречи Путина и Зеленского, концептуально она возможна, но сначала переговорщики должны выполнить свою часть работы», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Боррель признался, что обещание взять Киев в НАТО было ошибкой © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк Сергей Лавров. Он выразил надежду, что такая возможность появится, «это проработают по белорусскому треку».

Также в Кремле заявляли о том, что Киев не раз просил Москву о прямых переговорах на уровне глав государств, однако пока «процесс организации таких переговоров находится на этапе обсуждения главами министерств иностранных дел России и Украины».

Россия и Украина провели уже 3 раунда переговоров между специально созданными для этого делегациями. В ходе них было достигнуто решение об открытии мирным жителям гуманитарных коридоров, однако украинские боевики поступили по-своему, фактически взяв население в заложники.