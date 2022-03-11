«Никто не исключает встречи Путина и Зеленского, концептуально она возможна, но сначала переговорщики должны выполнить свою часть работы», — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Ранее информацию о том, что Путин не отказывается от встречи со своим украинским коллегой сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он выразил надежду, что такая возможность появится, «это проработают по белорусскому треку».
Также в Кремле заявляли о том, что Киев не раз просил Москву о прямых переговорах на уровне глав государств, однако пока «процесс организации таких переговоров находится на этапе обсуждения главами министерств иностранных дел России и Украины».
Россия и Украина провели уже 3 раунда переговоров между специально созданными для этого делегациями. В ходе них было достигнуто решение об открытии мирным жителям гуманитарных коридоров, однако украинские боевики поступили по-своему, фактически взяв население в заложники.