Специалист CNN Дейл Дэниел, проверяющий факты, выяснил, что Леонардо Ди Каприо направил пожертвования благотворительным организациям, занимающимся гуманитарной помощью, а не ВСУ.
«Предыдущие сообщения о том, что актер пожертвовал 10 миллионов долларов на нужды Вооруженных сил Украины и что Ди Каприо имеет семейные связи с Украиной, не соответствуют действительности», — говорится в материале.
Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что Леонардо Ди Каприо якобы пожертвовал в пользу ВСУ 10 млн долларов, а его бабушка была родом из Одессы.