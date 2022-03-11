Специалист CNN Дейл Дэниел, проверяющий факты, выяснил, что Леонардо Ди Каприо направил пожертвования благотворительным организациям, занимающимся гуманитарной помощью, а не ВСУ. 

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© РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Предыдущие сообщения о том, что актер пожертвовал 10 миллионов долларов на нужды Вооруженных сил Украины и что Ди Каприо имеет семейные связи с Украиной, не соответствуют действительности», — говорится в материале.

Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что Леонардо Ди Каприо якобы пожертвовал в пользу ВСУ 10 млн долларов, а его бабушка была родом из Одессы.