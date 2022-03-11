Информация о пожертвовании голливудским актером Леонардо Ди Каприо 10 млн долларов Вооруженным силам Украины не соответствует действительности, сообщило 11 марта издание People

Специалист CNN Дейл Дэниел, проверяющий факты, выяснил, что Леонардо Ди Каприо направил пожертвования благотворительным организациям, занимающимся гуманитарной помощью, а не ВСУ. Стало известно, как Жириновский относится к спецоперации РФ на Украине © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Предыдущие сообщения о том, что актер пожертвовал 10 миллионов долларов на нужды Вооруженных сил Украины и что Ди Каприо имеет семейные связи с Украиной, не соответствуют действительности», — говорится в материале.

Ранее ряд украинских СМИ сообщили, что Леонардо Ди Каприо якобы пожертвовал в пользу ВСУ 10 млн долларов, а его бабушка была родом из Одессы.