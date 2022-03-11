Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил журналистам, что министр обороны РФ Сергей Шойгу не имел в виду россиян, когда говорил об отправке добровольцев в Донбасс. Об этом 11 марта пишут РИА Новости

«Шойгу, предлагая направлять добровольцев на Украину, говорил о выходцах с Ближнего Востока, речи о согражданах не шло», — сказал Песков.

Боррель признался, что обещание взять Киев в НАТО было ошибкой © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Шойгу заявил, что больше всего желающих поехать на помощь ЛНР и ДНР — это люди из стран Ближнего Востока, ориентировочно речь идет примерно о 16 тысячах человек.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Российская и украинская делегации договорились, что для мирных жителей будут организованы гуманитарные коридоры, однако украинские националисты поступили по-своему, фактически взяв людей в заложники и используя как живой щит.