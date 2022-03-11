Украинские медиа-группы создают совместный телеканал, который займется вещанием на русском языке и будет предназначаться для русскоязычной аудитории не только на Украине, но и в других странах. Об этом в своем Telegram-канале 10 марта сообщил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко

Как рассказал Ткаченко, канал получит название Freedom («Свобода»). В названии нового СМИ также есть отсылка к другому украинскому каналу для русскоязычных — «Дом». Слишком дорогой «Дом». Зачем украинский пропагандистский канал оснастили по последнему слову техники © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Глава Минкульта утверждает, что проект получил одобрение президента страны Владимира Зеленского и Национального совета по теле- и радиовещанию.

Создавать канал совместно будут Starlight media group, 1+1 media, а также медиагруппы «Интер» и «Украина». Кроме этого будет задействована медийная платформа иновещания для охвата аудитории других стран. Предполагается, что вещание будет круглосуточным.

Ткаченко заявил, что на канале будут работать как украинские, так и некие неназванные российские журналисты.

Предшественник канала Freedom — «Дом» — начала вещание в 2020 году. По замыслу украинских властей, он должен был вещать на территории Донбасса и Крыма для «ментального возвращения» жителей этих регионов на Украину. Вскоре стало известно, что сигнал канала попросту не доходит до ДНР и ЛНР, что поставило вопрос о пропагандистской эффективности «Дома».

После начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины, местные каналы организовали единый телемарафон, в его эфире регулярно распространяется непроверенная информация и фейковые новости. Для того, чтобы пресечь дезинформацию населения Украины Вооруженные силы РФ высокоточным оружием нанесли удары по трансляционным вышкам в Киеве и Харькове.