Окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова.
По распределению попал во ВНИИ прикладной микробиологии (пос. Оболенск, Серпуховского района Московской области), где вел научную работу, связанную с проблемами молекулярной биологии и генной инженерии.
В 90-ые годы перешел в аппарат Государственной Думы, в составе делегаций и комиссий которой выезжал в страны Ближнего и Среднего Востока.
Позже реализовывал экономические программы ООН, например, занимался поставками лекарств по программам организации, в том числе в Ирак, который на тот момент находился в режиме международных экономических санкций.