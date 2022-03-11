Микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, экс-советник генерального секретаря ООН Кофи Ананна

Окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова.

По распределению попал во ВНИИ прикладной микробиологии (пос. Оболенск, Серпуховского района Московской области), где вел научную работу, связанную с проблемами молекулярной биологии и генной инженерии.

В 90-ые годы перешел в аппарат Государственной Думы, в составе делегаций и комиссий которой выезжал в страны Ближнего и Среднего Востока.

Позже реализовывал экономические программы ООН, например, занимался поставками лекарств по программам организации, в том числе в Ирак, который на тот момент находился в режиме международных экономических санкций.