«Введение бесполетной зоны на Украине будет означать массированные авиаудары против ПВО России, что приведет к прямому столкновению с Россией», — сказал Столтенберг.
По словам генерального секретаря, НАТО понимает «разочарование Украины, но эскалация конфликта за пределы страны «просто приведет к большим страданиям и большему числу смертей».
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что РФ будет рассматривать решение о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте.
По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, использование аэродромов Румынии или других приграничных стран для базирования военной авиации ВСУ с последующим применением против ВС РФ «может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт».