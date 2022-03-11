Эскалация конфликта за пределы Украины может привести только к увеличению числа жертв и страданий, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг 11 марта

«Введение бесполетной зоны на Украине будет означать массированные авиаудары против ПВО России, что приведет к прямому столкновению с Россией», — сказал Столтенберг.

По словам генерального секретаря, НАТО понимает «разочарование Украины, но эскалация конфликта за пределы страны «просто приведет к большим страданиям и большему числу смертей».

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что РФ будет рассматривать решение о введении бесполетной зоны над Украиной как участие в вооруженном конфликте. Боррель признался, что обещание взять Киев в НАТО было ошибкой © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, использование аэродромов Румынии или других приграничных стран для базирования военной авиации ВСУ с последующим применением против ВС РФ «может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт».